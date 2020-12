Natalia Paragoni e Andrea Zelletta arriva il faccia a faccia al GF VIP 5 (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ tempo di risposte per Andrea Zelletta che dal giorno di Natale continua a chiedersi che cosa sia mai potuto accadere alla sua fidanzata Natalia Paragoni che gli ha mandato uno stranissimo regalo. Mentre l’ex tronista in casa sembra aver deciso di andare avanti, mettendo da parte il gesto di Natalia per lui solo da condannare, fuori la Paragoni ha fatto sapere di essere innamorata e legatissima ad Andrea, senza però spiegare il perchè del suo regalo e del suo gesto. E questa sera, come era prevedibile, ci sarà il faccia a faccia tra Natalia Paragoni e Andrea ( pensate tra l’altro che ci sarà anche Maria de Filippi forse nel ruolo di madrina). Sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ tempo di risposte perche dal giorno di Natale continua a chiedersi che cosa sia mai potuto accadere alla sua fidanzatache gli ha mandato uno stranissimo regalo. Mentre l’ex tronista in casa sembra aver deciso di andare avanti, mettendo da parte il gesto diper lui solo da condannare, fuori laha fatto sapere di essere innamorata e legatissima ad, senza però spiegare il perchè del suo regalo e del suo gesto. E questa sera, come era prevedibile, ci sarà iltra( pensate tra l’altro che ci sarà anche Maria de Filippi forse nel ruolo di madrina). Sono ...

80vogliadimori : ci gioco il cazzo che non ho che questa sera natalia trony non ci sono paragoni non dirà mai la verità, anche perch… - blogtivvu : Come finirà il confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? #GFvip - Caustica_mente : Grattini di Andrea Zelletta a Sonia Lorenzini, amica della sua fidanzata Natalia Paragoni ??????#GFvip - zazoomblog : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in crisi? “Non è amore” - #Andrea #Zelletta #Natalia #Paragoni - eilanprecious : Natalia Paragoni ha visto che in tre mesi il suo ragazzo non ha fatto letteralmente nulla e ha detto: va bene la cr… -