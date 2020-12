Natale in Turchia, in cerca della mia Napoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Turchia, si sa, è un paese a maggioranza musulmana e dunque il 24 e il 25 dicembre sono giorni normali per i turchi. Anche se parlare di normalità in queste ultime ore dell’anno, in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi, può suonare alquanto canzonatorio. Normalmente questi giorni preferisco trascorrerli in Italia e in particolare a Napoli per respirare quella particolare atmosfera natalizia della tradizione che mi riporta al focolare dell’infanzia con il rito ingenuo e al tempo stesso pieno di fascino del presepe, con tutta la carica del suo messaggio di amore. Il Natale evoca anche odori, sapori e suoni inconfondibili e ancora oggi, nelle antiche stradine del centro storico della mia città nativa, è possibile udire il tremulo suono delle zampogne. Non vi è dubbio che questa atmosfera mi manchi. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) La, si sa, è un paese a maggioranza musulmana e dunque il 24 e il 25 dicembre sono giorni normali per i turchi. Anche se parlare di normalità in queste ultime ore dell’anno, in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi, può suonare alquanto canzonatorio. Normalmente questi giorni preferisco trascorrerli in Italia e in particolare aper respirare quella particolare atmosfera nataliziatradizione che mi riporta al focolare dell’infanzia con il rito ingenuo e al tempo stesso pieno di fascino del presepe, con tutta la carica del suo messaggio di amore. Ilevoca anche odori, sapori e suoni inconfondibili e ancora oggi, nelle antiche stradine del centro storicomia città nativa, è possibile udire il tremulo suono delle zampogne. Non vi è dubbio che questa atmosfera mi manchi. ...

Atmosfere surreali per le restrizioni anti-Covid. Nei bazar sperano in questi giorni di attirare un po' più di gente, perché Erdogan ha annunciato un coprifuoco ininterrotto per Capodanno fino 4 genna ...

