Nashville | identificato il responsabile dell’esplosione | è morto

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non ci sono dubbi sull’identità della vittima della violentissima esplosione della mattina di Natale a: è quella dell’attentatore Si è conclusa in meno di quarantott’ore l’indagine sulla violentissima esplosione che ha squarciato il cielo dinella mattina di Natale., attentato suicida L’autore dell’attentato si chiamava Anthony Quinn Warner e aveva 63 anni. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Nashville, identificato l'attentatore: «Si chiamava Anthony Warner, è morto nell'esplosione» - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Nashville, identificato l'attentatore: «Si chiamava Anthony Warner, è morto nell'esplosione» - RassegnaZampa : #Nashville, identificato l'attentatore: «Si chiamava Anthony Warner, è morto nell'esplosione» - FresendaNormand : RT @agambella: Identificato l'attentatore di Nashville, deceduto nell'esplosione. #USA - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #nashville, identificato il responsabile dell'#attentato: «È morto nell'esplosione, si chiama Anthony Warner» https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nashville identificato

L'uomo ritenuto responsabile dell'attentato del giorno di Natale nel centro di Nashville, in Tennessee, si è fatto saltare in aria nell'esplosione e sembra che abbia agito da solo. Lo hanno riferito f ...(ANSA) – WASHINGTON, 27 DIC – Il responsabile dell’esplosione di Nashville la mattina di Natale è stato identificato in Anthony Quinn Warner, un uomo di 63 anni di Antioch, Tennessee. I resti umani tr ...