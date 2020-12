Napoli, tutto pronto per la 26esima edizione del Concerto dell’Epifania (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – tutto pronto per la 26esima edizione del Concerto dell’Epifania, che ritorna nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, come già avvenuto nelle precedenti edizioni dal 2003 al 2005. L’evento musicale, prodotto da RAICULTURA, sarà trasmesso da RAIUNO, martedì 5 gennaio 2021 dalle ore 23:15 e sarà condotto da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per contrastare la diffusione del Covid-19, la 26.ma edizione del Concerto dell’Epifania sarà registrata nei giorni 29 e 30 dicembre, senza la presenza di pubblico. È ABBRACCIAMI il tema scelto per il tradizionale appuntamento culturale e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiper ladel, che ritorna nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, come già avvenuto nelle precedenti edizioni dal 2003 al 2005. L’evento musicale, prodotto da RAICULTURA, sarà trasmesso da RAIUNO, martedì 5 gennaio 2021 dalle ore 23:15 e sarà condotto da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per contrastare la diffusione del Covid-19, la 26.madelsarà registrata nei giorni 29 e 30 dicembre, senza la presenza di pubblico. È ABBRACCIAMI il tema scelto per il tradizionale appuntamento culturale e ...

ZZiliani : Ricapitolando: il presidente della LegaPro #Ghirelli dice che la #Casertana, colpita dal Covid, avrebbe potuto non… - capuanogio : Calcio, regole e politica. Era già tutto qui. Sabato 19 dicembre. E non dite che non ve l’avevo detto come sarebbe… - paranzafritta : Biasin o parli di tutto o di niente: Ieri hai definito quelli del Frosinone eroi, prima ancora hai ignorato il caso… - PitSam7 : @napolista Il Genoa è stato fatto partire con 12 positivi e da li' è nato tutto, purtroppo i decelebrati gobbi inve… - giusi1975 : @ZZiliani 'Il Napoli fa schifo a tutto il calcio, in Europa lo avrebbero radiato, gne gne gne' cit. i tifosi repres… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutto Incredibile, ma vero: Napoli unica squadra che non ha ricevuto rigori in Serie A Tutto Napoli L'EX - Magoni: "Napoli, una flessione che capita a tutti"

come capita a tutte le squadre. L'importante è che duri il meno possibile e che il Napoli possa ripartire di slancio, dato che ne ha le qualità e le competenze. Le assenze comunque sono state ...

Napoli, tutto pronto per la 26esima edizione del Concerto dell’Epifania

Tutto pronto per la 26esima edizione del Concerto dell’Epifania, che ritorna nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ...

come capita a tutte le squadre. L'importante è che duri il meno possibile e che il Napoli possa ripartire di slancio, dato che ne ha le qualità e le competenze. Le assenze comunque sono state ...Tutto pronto per la 26esima edizione del Concerto dell’Epifania, che ritorna nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova ...