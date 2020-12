Napoli nuovo obiettivo, il difensore Vuskovic dell’Hajduk: l’offerta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Napoli nuovo obiettivo di mercato il difensore Mario Vuskovic dell'Hajduk classe 2001. Il club azzurro ha proposto un'offerta da 3,5 milioni. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 dicembre 2020)di mercato ilMariodell'Hajduk classe 2001. Il club azzurro ha proposto un'offerta da 3,5 milioni. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

koreanoo84 : RT @MedicalScitech: ??Napoli, presidio alla Whirlpool 26 dic | TG4 | Rete 4 È il secondo #Natale passato in fabbrica per i lavoratori della… - BombeDiVlad : ?? #Napoli, nuovo nome per la difesa azzurra ?? Ecco di chi si tratta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - MondoNapoli : Tmw - Nome nuovo per la difesa del Napoli: arriva la prima offerta di Giuntoli - - faber_samir : RT @nicolettadec: È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio... #VentagliDiParole #Buongiorno ?? #28dicembre… - GoldelNapoli : Primavera 2, il nuovo calendario -