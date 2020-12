Napoli, le prime immagini del murales di Jorit: dedica a Diego Armando Maradona (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – “Me lo hanno chiesto in tanti e non solo dall’Italia ma dopo quello di San Giovanni a Teduccio che senso avrebbe avuto farne un altro? Quarto è un paese sperduto nella periferia di Napoli, ma per me Quarto significa casa e avere Diego a casa mi fa stare un po’ meglio. Solo qui ha senso“. E’ con queste parole che l’artista partenopeo Jorit, mostra al grande pubblico dei social il nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona. L’opera dell’artista è iniziata il giorno di Natale, sulla facciata di un palazzo della città di Quarto, nella periferia di Napoli. Sul muro la scritta: “Tu lo chiami dio ma io non lo conosco, vive in cielo il tuo dio e noi siamo in un fosso, il mio D10 non giustifica le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto (Na) – “Me lo hanno chiesto in tanti e non solo dall’Italia ma dopo quello di San Giovanni a Teduccio che senso avrebbe avuto farne un altro? Quarto è un paese sperduto nella periferia di, ma per me Quarto significa casa e averea casa mi fa stare un po’ meglio. Solo qui ha senso“. E’ con queste parole che l’artista partenopeo, mostra al grande pubblico dei social il nuovoto a. L’opera dell’artista è iniziata il giorno di Natale, sulla facciata di un palazzo della città di Quarto, nella periferia di. Sul muro la scritta: “Tu lo chiami dio ma io non lo conosco, vive in cielo il tuo dio e noi siamo in un fosso, il mio D10 non giustifica le ...

