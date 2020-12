Napoli | installazioni di Jago in Piazza Plebiscito prese a calci da ragazzini | video

Leggi su panorama

'Look down' è il titolo dell'installazione dilebiscito ideata dall'artista: un gioco di parole sul lockdown e un invito a guardare in basso. Raffigura infatti un bimbo rannicchiato e in sofferenza. Un gruppo di, sembrerebbe minorenni, hanno deciso di prenderla a, nonostante uno di loro abbia provato a fermarli. Attualmente sono in corso accertamenti per identificare i responsabili. Non sono stati registrati danni alla scultura.