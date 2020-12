Napoli, il maltempo colpisce il lungomare: danni ingenti e strada allagata [VIDEO] (Di martedì 29 dicembre 2020) Napoli, il maltempo colpisce il lungomare: danni ingenti e strada allagata VIDEO Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020), ililGiornal.it.

SkyTG24 : Maltempo, mareggiata a Napoli: l'acqua invade il lungomare, chiusa via Partenope. VIDEO - fanpage : #Maltempo, lungomare di Napoli completamente allagato, gazebo dei ristoranti distrutti, danni ingenti - Agenzia_Dire : Immagini spaventose da #Napoli. Questo è il risultato di vento ?? forte e #maltempo ?? sul #lungomare partenopeo. Il… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Immagini spaventose da #Napoli. Questo è il risultato di vento ?? forte e #maltempo ?? sul #lungomare partenopeo. Il mare h… - Nomen_Omen71 : Il mare continua a minacciare. Il lungomare di #Napoli, Via Caracciolo per intenderci, completamente invaso dalle o… -