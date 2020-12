Napoli, calci e pugni alla scultura di Jago in piazza Plebiscito: il video finisce sui social (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, si è ripreso cogli smartphone mentre colpiva ripetutamente, con calci e pugni, la nuova scultura di Jago apparsa in piazza Plebiscito, a Napoli, a inizio novembre. L’opera raffigura un bambino in posizione fetale, attaccato a una catena, e si chiama “Look down”, un gioco di parole con “lockdown” e il cui significato è quello di invitare le persone a “guardare in basso”, cioè a occuparsi di chi ha più bisogno di aiuto. Al momento sono in corso gli accertamenti per identificare gli autori dell’atto vandalico, che verranno segnalati alla Procura competente. video Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, si è ripreso cogli smartphone mentre colpiva ripetutamente, con, la nuovadiapparsa in, a, a inizio novembre. L’opera raffigura un bambino in posizione fetale, attaccato a una catena, e si chiama “Look down”, un gioco di parole con “lockdown” e il cui significato è quello di invitare le persone a “guardare in basso”, cioè a occuparsi di chi ha più bisogno di aiuto. Al momento sono in corso gli accertamenti per identificare gli autori dell’atto vandalico, che verranno segnalatiProcura competente.Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

