(Di lunedì 28 dicembre 2020) Durante una passeggiata per il centro storico della città si è accorto che ildavanti al quale stava passando stava 'spuntando' banconote da 50 e 20. E' accaduto a, in via Foria, ...

zazoomblog : Napoli bancomat impazzito sputa 980 euro: passante li raccoglie e li porta alla polizia - #Napoli #bancomat… - AScribellito : RT @mattinodinapoli: Napoli, bancomat «sputa» 980 euro: lui li raccoglie e li porta alla polizia - visco_gaetano : RT @Informa_Press: L'ATM stava 'sputando' banconote da 20 e da 50 euro ?? - francobus100 : Napoli, il bancomat 'sputa' 980 euro: passante li raccoglie e li consegna alla Polizia - lightmoon972 : RT @fanpage: Bancomat impazzito sputa banconote da 50 e 20 euro in strada -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bancomat

“Vent’anni di cooperazione sociale, vent’anni di solidarietà, di vite incontrate amate e valorizzate”. Così Giovanni Tagliaferri, amministratore della cooperativa Giglio nel corso di una conferenza st ...NAPOLI – Evento inaspettato, il giorno di “Santo Stefano”, in via Foria, a Napoli, per un 51enne che durante una passeggiata per il centro storico della città si è accorto che il bancomat davanti al q ...