Mustique | com’è l’isola privata rifugio della principessa Margaret

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ai Caraibi c’è un’isola che in questi giorni chi ama «The Crown» potrebbe aver sentito nominare. Si tratta di Mustique e appare nella terza e quarta stagione della serie sulla famiglia reale inglese. L’isola, che politicamente appartiene a Saint Vincent e Grenadine, si è affermata negli anni come uno dei paradisi della privacy. E non a caso la regina Margaret, sia nella realtà sia sul piccolo schermo, la elesse a isola rifugio.