Muore un uomo di 75 anni dopo la vaccinazione: la sanità indaga sulle cause (Di lunedì 28 dicembre 2020) Si tratta di un uomo di 75 anni, cardiopatico e sofferente di una malattia tumorale, questa mattina è avvenuto il decesso in Israele, dopo aver effettuato la vaccinazione anti covid. L'annuncio è giunto dal direttore generale del ministero della sanità Chezy Levi secondo cui "da una prima verifica non appare esserci un legame tra i L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

