Municipio X | Ieva-Ferrara | durante le Feste la Lega non vuole lavorare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Quelli dellavogliono governare la Capitale ma non sanno nemmeno usare un computer. Apprendiamo con stupore che in un momento cosi’ difficile per la nostra comunita’ – dove le imprese sono costrette a chiudere, i commercianti soffrono la crisi piu’ profonda dal dopo guerra e sempre piu’ famiglie si affacciano alla soglia di poverta’ – lasi lamenta di doverle”. Lo dichiarano in una nota il consigliere comunale del M5S, Paolo, e il vicepresidente delX, Alessandro. “Il problema secondo Monica Picca sarebbe stampare il bilancio su carta, quando milioni di persone nel paese sanno usare le nuove tecnologie e gli strumenti informatici”, concludono. “Una vergogna! Lo andassero a raccontare a ...