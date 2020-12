MotoGP, Valentino Rossi verso la Yamaha Petronas. Lin Jarvis: “Sarà come un pilota ufficiale. Importante per i dati” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Valentino Rossi si trasferirà alla Yamaha Petronas nel 2021 e lascerà così il team ufficiale di Iwata. Il Dottore manterrà comunque un trattamento di primo livello con la Yamaha, affiancando Franco Morbidelli nel team satellite. La sella del nove volte Campione del Mondo verrà invece occupata dal francese Fabio Quartararo, affiancato dallo spagnolo Maverick Vinales. Durante queste festività natalizie, Lin Jarvis si è soffermato su Valentino Rossi. Il capo del team ha dichiarato che il centauro di tavullia “è stato per 15 anni nel team ufficiale Yamaha, il che è straordinario in termini di carriera. Lo ha fatto in due parti, prima dal 2004 al 2010, poi dal 2013 dopo l’avventura in Ducati. Ora cambierà ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020)si trasferirà allanel 2021 e lascerà così il teamdi Iwata. Il Dottore manterrà comunque un trattamento di primo livello con la, affiancando Franco Morbidelli nel team satellite. La sella del nove volte Campione del Mondo verrà invece occupata dal francese Fabio Quartararo, affiancato dallo spagnolo Maverick Vinales. Durante queste festività natalizie, Linsi è soffermato su. Il capo del team ha dichiarato che il centauro di tavullia “è stato per 15 anni nel team, il che è straordinario in termini di carriera. Lo ha fatto in due parti, prima dal 2004 al 2010, poi dal 2013 dopo l’avventura in Ducati. Ora cambierà ...

