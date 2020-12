MotoGP, Alex Marquez: 'Espargarò troverà una Honda competitiva' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la sua prima stagione in MotoGP con tanta pressione sia per il fatto di essere il fratello del pluricampione Marc Marquez sia perché ne ha condiviso la squadra , Alex Marquez può puntare ad un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la sua prima stagione incon tanta pressione sia per il fatto di essere il fratello del pluricampione Marcsia perché ne ha condiviso la squadra ,può puntare ad un ...

“Per regolamento non si può toccare il motore ma ci saranno cambiamenti a livello di telaio e aerodinamico. Sarà una moto con un potenziale elevato”, annuncia lo spagnolo ...

MotoGp, Ezpeleta: "Marquez? No alla terza moto Honda"

Regna incertezza sul recupero del campione spagnolo dopo le tre operazioni al braccio destro ma il ceo della Dorna esclude la possibilità di un ...

