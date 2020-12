Moto GP, Lorenzo: “Vaccino anti Covid? Dobbiamo fidarci della scienza” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Vaccino anti Covid? Da ignorante totale in materia credo che Dobbiamo fidarci della scienza. Attualmente ci sono due opzioni. Io personalmente penso che sia meglio ‘intossicarsi’ un poco e acquisire così gli anticorpi anziché rischiare di andare incontro alla malattia ‘completa’. Però è solo la mia opinione”. Queste la risposta di Jorge Lorenzo, cinque volte iridato ed ex Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda, ad uno dei suoi follower che gli chiedeva quale fosse il suo pensiero in merito al Vaccino contro il Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) “? Da ignorante totale in materia credo che. Attualmente ci sono due opzioni. Io personalmente penso che sia meglio ‘intossicarsi’ un poco e acquisire così glicorpi anziché rischiare di andare incontro alla malattia ‘completa’. Però è solo la mia opinione”. Queste la risposta di Jorge, cinque volte iridato ed ex Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda, ad uno dei suoi follower che gli chiedeva quale fosse il suo pensiero in merito alcontro il-19. SportFace.

