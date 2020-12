Morto Vincenzo Calandra Buonaura | era il presidente di Carige

NewsMondo1 : E’ morto Vincenzo Calandra, presidente di Banca Carige - Hal4 : RT @repubblica: Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - repubblica : Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra - StraNotizie : Genova, è morto il presidente di Banca Carige Vincenzo Calandra -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Vincenzo

La Repubblica

A.d. Guido: "In lui elevata statura professionale e umanita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 dic - Lutto in Banca Carige dove e' ...Morto Vincenzo Calandra Buonaura, era stato nominato come presidente di Carige all'inizio di quest'anno. Era un noto docente universitario ...