Morto di Covid il cantautore messicano Armando Manzanero, duettò con Gino Paoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cantautore messicano Armando Manzanero , noto come "il re del romanticismo" e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è Morto oggi all’età di 85 anni per complicazioni... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il, noto come "il re del romanticismo" e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, èoggi all’età di 85 anni per complicazioni...

fanpage : Alle 13 le sirene delle ambulanze hanno suonato per rendere l'ultimo saluto a Filippo Fard ?? - fiorenzosangiov : Covid, in provincia di Cremona dieci nuovi contagi e nessun morto - toretedde : RT @sonoallergico: Funziona così, un anziano muore immediatamente dopo il vaccino, NESSUNA RELAZIONE. Se invece muore un anziano che già av… - GiorgioJayDee : RT @LaviniaBLR: Ora passeremo da “è morto di Covid” a “non è morto per il vaccino” con ottimismo e disinvoltura. - GattoFelix : RT @MDragonil: Soggetto pluripatologico, positivo al tampone, muore di infarto: 'Morto per COVID!1!!' Soggetto pluripatologico si vaccina… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Covid Covid: morto il cantautore messicano Armando Manzanero (2) - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: morto il cantautore messicano Armando Manzanero (2)

CITTÀ DEL MESSICO, 28 DIC - Il cantautore messicano Armando Manzanero, noto come 'il re del romanticismo' e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è morto oggi all'età di 8 ...

Scopre di essere positivo al Covid-19 e si spara in testa, morto anziano

A quanto pare appena ha appreso la notizia l’uomo è stato colto da una disperazione improvvisa, si è sparato un colpo in testa. Forse la prospettiva di una malattia da… Leggi ...

CITTÀ DEL MESSICO, 28 DIC - Il cantautore messicano Armando Manzanero, noto come 'il re del romanticismo' e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è morto oggi all'età di 8 ...A quanto pare appena ha appreso la notizia l’uomo è stato colto da una disperazione improvvisa, si è sparato un colpo in testa. Forse la prospettiva di una malattia da… Leggi ...