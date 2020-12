Morta Simona Sinopoli, ex presidentessa Arci Roma (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma – “Ci sono momenti, attimi e istanti indelebili nella storia di ognuno di noi! Ci sono momenti, attimi e istanti in cui le parole non bastano ad esprimere la sensazione, il dolore, il senso di tutto sembra svanire! Ciao Simona! La tua Arci ti rende l’ultimo saluto! Grazie di tutto!”. Cosi’, con un post su Facebook, Arci Roma comunica la scomparsa dell’ex presidentessa, Simona Sinopoli. Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020)– “Ci sono momenti, attimi e istanti indelebili nella storia di ognuno di noi! Ci sono momenti, attimi e istanti in cui le parole non bastano ad esprimere la sensazione, il dolore, il senso di tutto sembra svanire! Ciao! La tuati rende l’ultimo saluto! Grazie di tutto!”. Cosi’, con un post su Facebook,comunica la scomparsa dell’ex

albertcampailla : RT @valeriorenzi: È morta Simona Sinopoli: ex presidente di @arci_roma , una vita per i diritti di tutti - cinziacimini : RT @valeriorenzi: È morta Simona Sinopoli: ex presidente di @arci_roma , una vita per i diritti di tutti - Carmela_oltre : RT @valeriorenzi: È morta Simona Sinopoli: ex presidente di @arci_roma , una vita per i diritti di tutti - valeriorenzi : È morta Simona Sinopoli: ex presidente di @arci_roma , una vita per i diritti di tutti - aleambroh : DOPO 40 MINUTI DI BATTAGLIA HO VINTO CONTRO CHIARA TUTTA LA MIA SQUADRA È MORTA TRANNE SIMONA -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Simona Morta Simona Sinopoli: lutto nell'Arci Roma TerzoBinario.it È morta Simona Sinopoli: ex presidente di Arci Roma, una vita per i diritti di tutti

È morta ieri sera, dopo anni di lotta contro la malattia, Simona Sinopoli fino a pochi mesi fa presidente di Arci Roma. Fino a quando ha potuto, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno perm ...

Ci ha lasciato Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma

Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma, ci ha lasciato. La notizia è giunta in un comunicato di Marta Bonafoni … ...

È morta ieri sera, dopo anni di lotta contro la malattia, Simona Sinopoli fino a pochi mesi fa presidente di Arci Roma. Fino a quando ha potuto, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno perm ...Simona Sinopoli, già presidente dell’Arci di Roma, ci ha lasciato. La notizia è giunta in un comunicato di Marta Bonafoni … ...