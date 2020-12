Mini-droni per i militari di Sua Maestà. Così Londra punta sulla Difesa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pesano quanto uno smartphone, volano per due chilometri e sono dotati di telecamere ad alta risoluzione e all’infrarosso per impieghi di intelligence e sorveglianza. Sono i nuovi droni “Bug” della Difesa del Regno Unito, realizzati dal campione nazionale Bae Systems e consegnati in un primo lotto di 30 esemplari ai militari britannici. IL PROGRAMMA Con un peso di 196 grammi, i Mini velivoli a pilotaggio remoto sono sostenuti da quattro piccoli rotori che permetterebbero di sopportare anche “venti forti”. Il singolo assetto entra nel palmo di una mano ed è dotato di una batteria in grado di sostenere quaranta minuti di volo, per un range di due chilometri. I sistemi a bordo consentono di trasmettere in diretta le immagini riprese con la telecamera all’infrarosso all’operatore del drone. È stato sviluppato da Bae Systems ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pesano quanto uno smartphone, volano per due chilometri e sono dotati di telecamere ad alta risoluzione e all’infrarosso per impieghi di intelligence e sorveglianza. Sono i nuovi“Bug” delladel Regno Unito, realizzati dal campione nazionale Bae Systems e consegnati in un primo lotto di 30 esemplari aibritannici. IL PROGRAMMA Con un peso di 196 grammi, ivelivoli a pilotaggio remoto sono sostenuti da quattro piccoli rotori che permetterebbero di sopportare anche “venti forti”. Il singolo assetto entra nel palmo di una mano ed è dotato di una batteria in grado di sostenere quaranta minuti di volo, per un range di due chilometri. I sistemi a bordo consentono di trasmettere in diretta le immagini riprese con la telecamera all’infrarosso all’operatore del drone. È stato sviluppato da Bae Systems ...

