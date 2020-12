Milano, tutti sapevano della neve tranne Sala? Disastro assoluto. Crolla un palo, travolta una donna in pieno centro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non solo lo "spettacolo" di una Milano paralizzata per una neve annunciata da giorni. Niente da fare, però: nonostante le previsioni, Beppe Sala nella notte non ha mosso un dito. Risultato? Strade invase dalla neve, traffico in tilt, il consiglio di non usare la macchina e, tanto per cambiare, di non uscire di casa. Si diceva, non solo questo. Anche una prima tragedia. Infatti una donna è rimasta ferita a causa del crollo di un palo che la ha travolta in strada. Il tutto è accaduto poco prima delle 9 del mattino in pieno centro, in via Raffaello Sanzio, al civico 21, quando un albero caduto ha colpito le linee aeree del tram e uno dei pali reggifilo è Crollato a terra, colpendo la signora. La donna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non solo lo "spettacolo" di unaparalizzata per unaannunciata da giorni. Niente da fare, però: nonostante le previsioni, Beppenella notte non ha mosso un dito. Risultato? Strade invase dalla, traffico in tilt, il consiglio di non usare la macchina e, tanto per cambiare, di non uscire di casa. Si diceva, non solo questo. Anche una prima tragedia. Infatti unaè rimasta ferita a causa del crollo di unche la hain strada. Il tutto è accaduto poco prima delle 9 del mattino in, in via Raffaello Sanzio, al civico 21, quando un albero caduto ha colpito le linee aeree del tram e uno dei pali reggifilo èto a terra, colpendo la signora. La...

