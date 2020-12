Milano sottozero: uomo di 76 anni muore al San Carlo, Progetto Arca potenzia le Unità di Strada (Di lunedì 28 dicembre 2020) Progetto Arca, onlus che da 26 anni aiuta le persone in stato di grave povertà ed emarginazione sociale a Milano, aumenta le Unità di Strada a seguito della forte nevicata che ha colpito il capoluogo. La bassa temperatura aumenta il rischio di ipotermia nei senzatetto, ma non solamente. Sono ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al decesso di un uomo di 76 anni, ritrovato privo di sensi e soccorso in via Fratelli Zoia, nel quartiere Quarto Cagnino. La corsa nel vicino ospedale San Carlo, in codice rosso, non è stata sufficiente per salvargli la vita. Dalla mattinata sono stati necessari diversi interventi del Comune in seguito alla caduta di rami e interi alberi sotto il peso della nevicata. Da qui la decisione di ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), onlus che da 26aiuta le persone in stato di grave povertà ed emarginazione sociale a, aumenta ledia seguito della forte nevicata che ha colpito il capoluogo. La bassa temperatura aumenta il rischio di ipotermia nei senzatetto, ma non solamente. Sono ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al decesso di undi 76, ritrovato privo di sensi e soccorso in via Fratelli Zoia, nel quartiere Quarto Cagnino. La corsa nel vicino ospedale San, in codice rosso, non è stata sufficiente per salvargli la vita. Dalla mattinata sono stati necessari diversi interventi del Comune in seguito alla caduta di rami e interi alberi sotto il peso della nevicata. Da qui la decisione di ...

