Milano | sotto la neve stanno già maturando le scelte per la prossima campagna elettorale

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020)si è risvegliataun’abbondante nevicata, situazione che – nonostante gli interventi posti in essere fin dalla nottata – ha ovviamente complicato la routine cittadina. Disagi inevitabili nella giornata in cui proprio per l’eccesso dia Bormio si annulla il SuperG valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, ma che hanno ispirato commenti polemici sui social da parte di alcuni cittadini e ovviamente delle forze di opposizione, che già guardano alle elezioni del prossimo anno.lasta giàlache, salvo rinvii imposti dalla pandemia, dovrebbe dare a breve i primi frutti. Nel centrodestraaumentando le quotazioni di Roberto Rasia Dal Polo, il quale, come anticipato da TPI, è ...