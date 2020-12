Milano | parla Adele Gelfo | la prima vaccinata contro il coronavirus nella regione

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’infermiera è stata una delle prescelte per il “V-Day” italiano riguardo le prime vaccinazioni nel paeseil covid. “Sono in perfetta forma e non ho avuto nemmeno una linea di febbre. Questa notte ero già in reparto a lavorare”. Queste le dichiarazioni di, 50 anni, operatrice socio-sanitaria dell’ospedale Niguarda, una delle prescelte per essere sottoposta ad una delle prime vaccinazionipenisola, durante il “V-Day” del 27 Dicembre. Prosegue nel racconto della sua esperienza,: “È stata un’esperienza positiva, sono molto felice di averlo fatto. Dopo non ho avuto nessun sintomo né problema, nessuna delle possibili reazioni allergiche indicate, nemmeno una linea di febbre. Questa notte ho lavorato in reparto regolarmente e poi sono tornata a casa sotto la ...