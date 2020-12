Milano, neve e vento. Ondata di maltempo anche su gran parte della Lombardia. Scatta il piano d’emergenza|La diretta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rispettate le previsioni meteorologiche che prevedevano l’arrivo nella notte di una perturbazione. Nevicate e bufere anche in alcune zone della regione. Disagi alla circolazione ma nessuna situazione di criticità. In azione i mezzi spargisale Leggi su corriere (Di lunedì 28 dicembre 2020) Rispettate le previsioni meteorologiche che prevedevano l’arrivo nella notte di una perturbazione. Nevicate e buferein alcune zoneregione. Disagi alla circolazione ma nessuna situazione di criticità. In azione i mezzi spargisale

