Milano marcia in positivo assieme ai mercati europei

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo la firma da parte di Donald Trump del maxi pacchetto di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,219. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,00%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +107 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,52%. Tra idel Vecchio Continente in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,46%. ...