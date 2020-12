Milano, la città si risveglia sotto la neve: scatta il piano d’emergenza – Video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano si risveglia sotto la neve. Nel capoluogo lombardo è subito scattato il piano d’emergenza previsto dal Comune. In città la neve si aggira tra i cinque e i dieci centimetri, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Non si registrano particolari situazioni di criticità. I mezzi pubblici viaggiano regolarmente e anche le arterie di ingresso alla città sono accessibili. neve che nella notte è scesa in buona parte della Lombardia. Le precipitazioni, però, secondo le previsioni, dovrebbero terminare nel primo pomeriggio. “Ci sarà attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura – precisa Arpa Lombardia – mentre sui rilievi saranno deboli fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)sila. Nel capoluogo lombardo è subitoto ilprevisto dal Comune. Inlasi aggira tra i cinque e i dieci centimetri, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate. Non si registrano particolari situazioni di criticità. I mezzi pubblici viaggiano regolarmente e anche le arterie di ingresso allasono accessibili.che nella notte è scesa in buona parte della Lombardia. Le precipitazioni, però, secondo le previsioni, dovrebbero terminare nel primo pomeriggio. “Ci sarà attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura – precisa Arpa Lombardia – mentre sui rilievi saranno deboli fino a ...

LaStampa : Maltempo, allarme neve a Milano: ecco le città che saranno imbiancate e gli accumuli previsti - Corriere : Neve a Milano, le immagini della città imbiancata - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, con la crisi causata dal Covid è boom di famiglie povere beneficiarie nelle grandi città:… - VA1609 : RT @alessandroboero: L’unica cosa che non mi manca di Milano è la neve, se ti sposti in motorino e ti piace la neve in città sei da interna… - DAXdB : RT @crucant: #NataleASalaLettura #SalaLettura . Milano sotto la neve è piú triste, forse piú bella. Molte cose sono passato, quali in me vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano città Coronavirus: nel Bresciano 111 nuovi positivi, 44 a Milano città Affaritaliani.it