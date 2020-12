Milano ha un nuovo questore | è il sannita Giuseppe Petronzi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è del Sannio nella nomina deldi. Si tratta di, 58enne originario della provincia di Benevento, giàdi Vicenza e Trieste e a capo della Digos torinese. Grande esperto di ordine pubblico e terrorismo,ha cominciato il suo percorso dal sud con la laurea in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, per poi diplomarsi nel 2001 all’FBI National Academy di Quantico, in Virginia, e ha perfezionato i suoi studi sull’antiterrorismo presso New Scotland Yard. La carriera in Polizia del neodicomincia con il primo incarico al Commissariato Centro di Torino per poi passare alla Digos dove ha diretto la Sezione Informativa e poi ...