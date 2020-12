Milano | 12enne cade da secondo piano | è grave

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020), 28 dic. (Adnkronos) - Un bambino di dodici anni si è feritomente aprecipitando daldi uno stabile di via Alcuino, in zona Portello. Il ragazzino è caduto da un piccolo balcone in strada, intorno alle 15.30. La polizia, che è intervenuta sul posto con i vigili, al momento ritiene quanto accaduto un incidente. Il ragazzino si sarebbe fratturato un femore e forse il bacino, riportando anche un trauma all'addome. I sanitari lo hanno portato in codice rosso al Niguarda, cosciente e non in pericolo di vita.