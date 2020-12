Milan | tris di nomi per il vice Ibrahimovic | il retroscena

ansacalciosport : Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari. Hernandez fa vincere rossoneri al 92'. Insigne salva il Nap… - ansacalciosport : Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari. Hernandez fa vincere rossoneri al 92'. Insigne salva il Nap… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari Hernandez fa vincere rossoneri al 92'. Insigne salva il Napoli - mauroquesito63 : Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari - siciliafeed : Milan batte Lazio al fotofinish, Roma tris al Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tris

SerieANews

Anche Elia Petrelli, altro 2001, della Juventus Under 23 sarebbe nel mirino del Pescara, ma l’affare appare complicato. Ecco allora nella lista dei preferiti anche Andrea Adorante del Parma e Lorenzo ...Il Genoa, aveva iniziato il campionato con una clamorosa vittoria casalinga, contro il Padova, per sette a uno e, alla fine del girone d’andata, dopo avere battuto in casa Milan, Inter, Juventus, ...