Milan, top d’Europa: solo Bayern Monaco e Real Madrid meglio nel 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Il Milan di Stefano Pioli ha totalizzato 79 punti nell'anno solare 2020. solo tedeschi e spagnoli meglio dei giovani rossoneri Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Ildi Stefano Pioli ha totalizzato 79 punti nell'anno solaretedeschi e spagnolidei giovani rossoneri Pianeta

DiMarzio : Le squadre meno battute dei top 5 campionati europei: solo il #Milan con zero sconfitte - PianetaMilan : .@acmilan, top d'Europa: solo @FCBayern e @realmadrid meglio nel 2020 - #ACMilan #Milan #SempreMilan (@tuttosport) - Fprime86 : RT @DiMarzio: I portieri con il maggior numero di clean sheet in stagione? C'è anche l'ex #Milan #DiegoLopez - Alessan34958222 : RT @cmdotcom: #Ibra: 'Solo #Maradona meglio di me. Niente è come il #Milan, quando sono arrivato era 12°! Pallone d'oro? Io al top da 25 an… - DiMarzio : I portieri con il maggior numero di clean sheet in stagione? C'è anche l'ex #Milan #DiegoLopez -