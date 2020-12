(Di lunedì 28 dicembre 2020)o, 28 dicembre 2020 " Dopo il giuramento di fedeltà di Gigio Donnarumma anche Hakansembra voler promettere di non tradire i colori rossoneri. Il c entrocampista turco ha chiuso il ...

capuanogio : Ancora ferma la trattativa per il rinnovo di #Calhanoglu con il #Milan. C'è ottimismo dopo l'incontro di metà dicem… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, Milan, rinnovo Calhanoglu: manca l'accordo finale ma c'è ottimismo - 51m0_ : Zizo potrebbe chiedere tranquillamente 12m per il rinnovo e il Milan sarebbe costretto a darglieli - codeghino10 : RT @qn_giorno: #Milano, Milan, rinnovo Calhanoglu: manca l'accordo finale ma c'è ottimismo - qn_giorno : #Milano, Milan, rinnovo Calhanoglu: manca l'accordo finale ma c'è ottimismo -

Milano, 28 dicembre 2020 – Dopo il giuramento di fedeltà di Gigio Donnarumma anche Hakan Calhanoglu sembra voler promettere di non tradire i colori rossoneri. Il centrocampista turco ha chiuso il 2020 ...Il 2020 si sta per concludere e il Milan non è ancora riuscito a rinnovare i contratti di due giocatori importanti come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi vanno ...