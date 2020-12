Milan, parla l’agente di Musacchio: «Non capisco questo trattamento» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marcello Lombilla, agente di Musacchio, non si spiega lo scarso impiego del suo assistito nel Milan. Ecco le sue dichiarazioni a questo proposito Marcello Lambilla, agente di Musacchio, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com in relazione allo scarso utilizzo del suo assistito da parte di Pioli nel Milan. Ecco le sue parole. «É una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l’ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marcello Lombilla, agente di, non si spiega lo scarso impiego del suo assistito nel. Ecco le sue dichiarazioni aproposito Marcello Lambilla, agente di, hato in esclusiva a Calciomercato.com in relazione allo scarso utilizzo del suo assistito da parte di Pioli nel. Ecco le sue parole. «É una situazione strana e incerta per tutti, nonquando lui l’ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico egli è costato un infortunio». LEGGI LE DICHIARAZIONI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

LongoValter : @CapitanoPaolo90 A me di Mirabelli importa zero. Detto questo, ha anche portato Kessie e Chala. E Conti, senza gli… - luca_vecchio6 : @kessieedorf @BruceNerAzzurro @masolinismo Fa quello h24.. Vuoi avere notizie di Bruce.. Vai sotto un post un cui s… - IleniaRagozzino : RT @TURCO10ACM: Si parla di scambio secco Krunic - Izzo per me é un grosso si. Inoltre si parla che Haaland ha dato il benestare al Milan i… - TURCO10ACM : Si parla di scambio secco Krunic - Izzo per me é un grosso si. Inoltre si parla che Haaland ha dato il benestare al… - infoitsport : Thauvin al Milan | Marsiglia pessimista sul rinnovo: parla il ds -