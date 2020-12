Milan, offerta da 7 milioni di euro per rinnovo Donnarumma: Juventus e Inter sullo sfondo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sembrerebbe che il club rossonero abbia avanzato l’offerta di 7 milioni di euro a stagione al portiere, ma il suo agente, Mino Raiola, starebbe attendendo prima di dare una risposta. Infatti, sono arrivate offerte importanti anche da parte di Juventus e Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilcontinua a lavorare per ildi Gianluigi. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sembrerebbe che il club rossonero abbia avanzato l’di 7dia stagione al portiere, ma il suo agente, Mino Raiola, starebbe attendendo prima di dare una risposta. Infatti, sono arrivate offerte importanti anche da parte di. SportFace.

