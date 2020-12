Milan, Di Gennaro: “Donnarumma il miglior portiere in Serie A” (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - L'ex calciatore e oggi commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per commentare le notizie del giorno Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - L'ex calciatore e oggi commentatore tv Antonio Diè intervenuto a TMW Radio per commentare le notizie del giorno Pianeta

PianetaMilan : #Milan, Di Gennaro: '#Donnarumma il miglior portiere in Serie A' - guiso_michele : Sono #Interista fino al midollo e Gennaro è un simbolo storico del #Milan , ma posso dire che #Gattuso è una person… - pacoxx122 : @sscnapoli mlo dico da quando è al milan che nun è cosa gattuso, mi dispiace che avuto problemi familiari con l occ… - ArturoMontef : G G = Grande Gennaro ... Milan, Gattuso show: 'Sono terrone, brutto e nero” - AntonioMammana : @FelixAgresti @gippu1 Sisi figurati.. accusi me di non conoscere la materia...di essere fuoriluogo, e in malafede..… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gennaro Milan, Di Gennaro: “Donnarumma il miglior portiere in Serie A” Pianeta Milan Milan, Di Gennaro: “Donnarumma il miglior portiere in Serie A”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - L'ex calciatore e oggi commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per commentare le notizie del giorno ...

Osimhen determinante, ma occorre un acquisto per volare! Napoli, classifica bugiarda

Il Napoli è a meno dieci dal Milan capolista. La compagine di mister Gennaro Gattuso deve recuperare una partita, quella contro la Juventus.

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - L'ex calciatore e oggi commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per commentare le notizie del giorno ...Il Napoli è a meno dieci dal Milan capolista. La compagine di mister Gennaro Gattuso deve recuperare una partita, quella contro la Juventus.