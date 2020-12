Milan, agente Conti: “Il suo futuro è un dilemma, a gennaio valuteremo il da farsi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andrea Conti non ha trovato spazio nel Milan di Stefano Pioli, dalle gerarchie ben definitive. Il rendimento straordinario di Davide Calabria ha oscurato la stella dell’esterno ex Atalanta, relegato ai margini del progetto rossonero. Mario Giuffredi, agente di Conti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it, delineando la situazione del proprio assistito: “Il suo futuro è un dilemma quotidiano. Mi alzo al mattino e penso a lui tutti i giorni, semplicemente perché l’anno scorso ha dimostrato di valere la maglia del Milan, nonostante arrivasse da mille problemi. Dover trovare Continuità altrove mi darebbe fastidio dopo quanto ha dimostrato. Però se dovesse restare e Continuare a giocare come ora, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andreanon ha trovato spazio neldi Stefano Pioli, dalle gerarchie ben definitive. Il rendimento straordinario di Davide Calabria ha oscurato la stella dell’esterno ex Atalanta, relegato ai margini del progetto rossonero. Mario Giuffredi,di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diNews.it, delineando la situazione del proprio assistito: “Il suoè unquotidiano. Mi alzo al mattino e penso a lui tutti i giorni, semplicemente perché l’anno scorso ha dimostrato di valere la maglia del, nonostante arrivasse da mille problemi. Dover trovarenuità altrove mi darebbe fastidio dopo quanto ha dimostrato. Però se dovesse restare enuare a giocare come ora, ...

capuanogio : Ancora ferma la trattativa per il rinnovo di #Calhanoglu con il #Milan. C'è ottimismo dopo l'incontro di metà dicem… - sportface2016 : #Milan, le parole dell'agente di Andrea #Conti - gabforasassi : RT @Pirichello: Musacchio non solo è uno dei difensori più scarsi che abbiano mai militato al Milan, non solo è uno dei responsabili della… - IphoenixIt : RT @Pirichello: Musacchio non solo è uno dei difensori più scarsi che abbiano mai militato al Milan, non solo è uno dei responsabili della… - TeofiloSteven : RT @Pirichello: Musacchio non solo è uno dei difensori più scarsi che abbiano mai militato al Milan, non solo è uno dei responsabili della… -