Milan, ag. Musacchio: “Pioli era licenziato, ora sembra Guardiola” | News (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Marcelo Lombilla, agente di Mateo Musacchio, ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Ecco cosa ha detto Milan, ag. Musacchio: “Pioli era licenziato, ora sembra Guardiola” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Marcelo Lombilla, agente di Mateo, ha parlato di Stefano, allenatore del. Ecco cosa ha detto, ag.: “era, oraPianeta

PianetaMilan : #Milan, ag. #Musacchio: '#Pioli era licenziato, ora sembra #Guardiola' | News - finallyE_ : Mirabelli, Raiola, agenti di Musacchio e Conti. Manca solo Arnaut che vuole comprare il Milan per la diciassettesima volta in tre anni - JohSogos : @saveriocamba Conti e Musacchio devono essere i primi a lasciare il Milan a gennaio - ProfidiAndrea : ??? Agente #Musacchio: 'Ha giocato con le infiltrazioni!' ?? Caso Musacchio nel #Milan. Il difensore non gioca più: t… - _mastro_94 : Per me Musacchio non fa più parte del Milan da quando si è rifiutato di entrare col Torino. Quindi che parli il suo… -