Micol Arpa “Smell like teen spirit” | “Stairway to heaven” | “Caribe” | “Bohemian Rhapsody”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la musica, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Allora ho deciso di isolare momenti live dalle ultime puntate del programma e di unire alcuni brani dalle esibizioni degli artisti che sono venuti in studio. Niente parole, interviste e racconti, ma solo musica dal vivo, che è quella che più ci manca oggi.ROCK è una ragazza strepitosa. Mi sono collegato con lei varie volte nelle dirette WE HAVE A DREAM e lei suonava l’da casa sua. In un’ occasione ha anche eseguito “Save a prayer” mentre ero collegato con Nick Rhodes dei Duran Duran nella sua casa londinese.è piaciuta tanto a chi segue i miei programmi che tutti l’hanno voluta dal ...