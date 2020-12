Michelle Hunziker gioca sotto la neve con le figlie: l'esilarante scherzo ad Aurora Ramazzotti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sui social il filmato della burla architettata dalla showgirl che ha pensato bene di dare il buongiorno alla primogenita in un modo decisamente turbolento... Leggi su today (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sui social il filmato della burla architettata dalla showgirl che ha pensato bene di dare il buongiorno alla primogenita in un modo decisamente turbolento...

ADM_assdemxmi : RT @VanityFairIt: Un manto bianco, come raramente se ne vedono a Milano e dintorni. E lo spettacolo non ha affascinato solo i più piccoli ??… - TanaPapiNerd : @ftk33333 @CuocoFiorellino Alberto Tomba e Michelle Hunziker - chleprice : RT @aftrIaughters: @m_hunziker ciao Michelle!?? oggi è il compleanno della mia amica Arianna @chleprice puoi farle gli auguri? è una tua gra… - aftrIaughters : @m_hunziker ciao Michelle!?? oggi è il compleanno della mia amica Arianna @chleprice puoi farle gli auguri? è una tu… - wandermelly : Penso che dica molto di me il fatto che la gatta si chiama #Michelle e nessuno mi ha ancora chiesto “Come la Hunziker?” -