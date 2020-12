Michael Jackson: la sua Neverland ha un nuovo proprietario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Neverland Ranch, la grande proprietà di 2.700 acri nei pressi di Los Olivos (California) in cui Michael Jackson ha vissuto per vent'anni, ha trovato un nuovo proprietario nell'uomo d'affari Ron Burkle. Il miliardario, ex socio del Re del Pop e co-fondatore della società di investimenti Yucaipa Companies, si è aggiudicato il Sycomore Ranch per "soli" 22 milioni di dollari. Il prezzo iniziale richiesto era di 100 milioni di dollari nel 2016, poi sceso a 67 milioni l'anno dopo. Ancora non si conoscono le intenzioni di Burkle relative alle modifiche della proprietà e al suo utilizzo, anche se appare al momento difficile che Neverland verrà trasformata in un museo come la casa di Elvis Presley, Graceland, una delle attrazioni turistiche più visitate in Usa. Nessuno dei suoi tre figli ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 dicembre 2020) IlRanch, la grande proprietà di 2.700 acri nei pressi di Los Olivos (California) in cuiha vissuto per vent'anni, ha trovato unnell'uomo d'affari Ron Burkle. Il miliardario, ex socio del Re del Pop e co-fondatore della società di investimenti Yucaipa Companies, si è aggiudicato il Sycomore Ranch per "soli" 22 milioni di dollari. Il prezzo iniziale richiesto era di 100 milioni di dollari nel 2016, poi sceso a 67 milioni l'anno dopo. Ancora non si conoscono le intenzioni di Burkle relative alle modifiche della proprietà e al suo utilizzo, anche se appare al momento difficile cheverrà trasformata in un museo come la casa di Elvis Presley, Graceland, una delle attrazioni turistiche più visitate in Usa. Nessuno dei suoi tre figli ...

