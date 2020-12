“Mi stanno sul ca** ma non posso farlo”. Dayane Mello vuota il sacco: la confessione al GF Vip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pochi giorni fa Dayane Mello ha sganciato la bomba su Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. È successo dopo il mistero del regalo della ragazza al vippone: un pacchetto con dentro un profumo femminile (che non è suo), un elastico per i capelli rosa e la scatola dell’anello di fidanzamento di loro due. “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza”. Andrea è rimasto senza parole. Anche i suoi amici della Casa hanno avuto un momento di smarrimento perché increduli di fronte a quel dono enigmatico. “Forse si è resa conto che non è l’uomo della sua vita – le parole della Mello sulla fidanzata di Zelletta – Adesso cosa fa? Prende i suoi 5 minuti di fama. Lei potrebbe già essere in una relazione con qualcuno da 3 mesi e fa questa storia per andare contro di lui. Magari farà credere di essere stata tradita. Potrebbe essere un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pochi giorni faha sganciato la bomba su Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. È successo dopo il mistero del regalo della ragazza al vippone: un pacchetto con dentro un profumo femminile (che non è suo), un elastico per i capelli rosa e la scatola dell’anello di fidanzamento di loro due. “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza”. Andrea è rimasto senza parole. Anche i suoi amici della Casa hanno avuto un momento di smarrimento perché increduli di fronte a quel dono enigmatico. “Forse si è resa conto che non è l’uomo della sua vita – le parole dellasulla fidanzata di Zelletta – Adesso cosa fa? Prende i suoi 5 minuti di fama. Lei potrebbe già essere in una relazione con qualcuno da 3 mesi e fa questa storia per andare contro di lui. Magari farà credere di essere stata tradita. Potrebbe essere un ...

matteosalvinimi : Scrivono sui pacchetti di sigarette “Il fumo uccide” e stanno per approvare una legge (col voto contrario della Leg… - Gio_Ferrante3 : RT @Chiara43011104: DAYANE: CI SONO TRE CHE MI STANNO SUL CAZ** MA CHE SONO I PREFERITI DEL PUBBLICO #GFVIP - itsmc17 : RT @whatareu13: Dayane che dice che Tommaso e Stefania le stanno sul cazzo e me li fa amare ancora di più ?? #GFVIP - Pasqual52244119 : @Marcello_Fsc Stanno letteralmente piangendo per un rinvio. La partita le devono vincere sul campo. - FcaPitti : RT @Antonel15773761: @marcell32459385 Siamo in dittatura fondata sul Coronavairus Stanno volutamente facendo crollare l'economia , ci stan… -