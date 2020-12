Meteo – Presto si romperà il vortice Polare Artico | ecco le conseguenze

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Inverno dipenderà dal risultato Il termine split, per chi non lo sapesse, significa scissione, rottura. Quindi, se due più due fa quattro, significa che il– l’attore protagonista dell’Inverno – potrebbe rompersi. Solitamente in due parti e la dislocazione di ognuna delle due porzioni è imprescindibile per le sorti atmosferiche di un intero emisfero