Meteo oggi lunedì 28 dicembre: freddo piogge e anche nevicate. La settimana (Di lunedì 28 dicembre 2020) Meteo oggi lunedì 28 dicembre: giornata ricca di perturbazioni e che da l’avvio alla settimana di Capodanno all’insegna di neve e freddo La settimana di Capodanno non offre buone notizie Meteo, con gli ultimi giorni del 2020 terribile che si caratterizzeranno per forti criticità in atto non solo al Nord ma anche nelle altre aree L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 dicembre 2020)28: giornata ricca di perturbazioni e che da l’avvio alladi Capodanno all’insegna di neve eLadi Capodanno non offre buone notizie, con gli ultimi giorni del 2020 terribile che si caratterizzeranno per forti criticità in atto non solo al Nord manelle altre aree L'articolo proviene da Leggilo.org.

Rovigo, 28 dicembre 2020 – Il Natale è alle spalle, l'inverno no. Anzi. Tanto che la neve, in Veneto, è attesa anche in pianura, stando alle previsioni meteo. E all'allerta diramata ieri dalla Protezi ...

Maltempo, a Padova in azione gli spargisale: fiocchi di neve anche in città

La Protezione civile pronta a intervenire sulle strade in caso di emergenza. Il vicesindaco Micalizzi: «Trattamento antighiacchio lungo le vie pedonali» ...

