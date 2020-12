Meteo Milano | frequenti nevicate

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsusarà caratterizzato da condizionirologiche invernali, con temperatura inferiore alla media. Si potrebbero verificare ulteriori cadute di neve, tuttavia di debole entità. Una perturbazione più intensa potrebbe giungere nella giornata di sabato, quando sono attesi neve e nevischio anche di moderata intensità. Martedì 29: nuvoloso con nevischio. Temperatura da -3°C a 2°C. Pressione atmosferica media: 997 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 4 Km/h, raffiche massime 16 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Mercoledì 30: foschia. Temperatura da -1°C a 3°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 16 Km/h. Zero Termico: circa 800 metri. Giovedì 31: molto nuvoloso con nevischio. Stima Neve 2 cm. Temperatura da -4°C a 3°C. Pressione ...