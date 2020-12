Meteo | le previsioni di martedì 29 dicembre VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Per tutta la settimana faremo i conti con un'intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa che porterà nuove nevicate fino in pianura sulle regioni settentrionali. Continuerà a piovere, invece, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, localmente anche sul Nordest e il resto del Sud. Il maltempo non darà tregua per diversi giorni e segnerà anche l’inizio dell’anno nuovo con altre nevicate in pianura, soprattutto al Nord Ovest.