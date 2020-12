METEO Italia. PIOGGIA e altra NEVE. Persiste il CICLONE POLARE (Di lunedì 28 dicembre 2020) METEO SINO AL 3 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’intensa perturbazione nord-atlantica, che ha investito l’Italia portando nevicate anche abbondanti al Nord fino in pianura, avrà un’evoluzione piuttosto rapida, in seno a venti burrascosi occidentali. Piogge e temporali Persisteranno ancora sulle regioni meridionali tirreniche nelle prime ore di martedì, ma poi arriverà subito un nuovo impulso perturbato atlantico. Questi fronti nuvolosi fanno parte di una potente ed estesa area depressionaria, che sta mettendo radici sull’Europa Centro-Settentrionale. Non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vortice POLARE fino a latitudini insolite, alimentato dalla continua discesa di correnti fredde d’estrazione artica. Intensi venti accompagnano le perturbazioni sull’Italia. INVIA foto con ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020)SINO AL 3 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’intensa perturbazione nord-atlantica, che ha investito l’portando nevicate anche abbondanti al Nord fino in pianura, avrà un’evoluzione piuttosto rapida, in seno a venti burrascosi occidentali. Piogge e temporaliranno ancora sulle regioni meridionali tirreniche nelle prime ore di martedì, ma poi arriverà subito un nuovo impulso perturbato atlantico. Questi fronti nuvolosi fanno parte di una potente ed estesa area depressionaria, che sta mettendo radici sull’Europa Centro-Settentrionale. Non è altro che l’approfondimento di uno dei lobi del Vorticefino a latitudini insolite, alimentato dalla continua discesa di correnti fredde d’estrazione artica. Intensi venti accompagnano le perturbazioni sull’. INVIA foto con ...

3BMeteo : Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni… - Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #28dicembre #ANSA - repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve: disagi, ferita una don… - MoliPietro : Meteo Italia – Bufera di neve, nubifragi, e venti forti: ma non è ancora finita - infoitinterno : METEO CAPODANNO: VORTICE FREDDO in azione, ancora maltempo e NEVE in ITALIA -