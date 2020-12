Meteo Italia – Bufera di neve, nubifragi, e venti forti: ma non è ancora finita (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sull’Italia è in azione un vortice ciclonico che sta portando tutt’ora maltempo su alcune regioni piogge, nubifragi, venti di tempesta ma soprattutto nevicate abbondanti,ma non è finita. Vediamo meglio nel dettaglio la nostra cronaca in diretta e come evolverà il quadro Meteorologico nelle prossime ore. Nel corso della mattinata le nevicate hanno interessato le pianure della Lombardia come a Milano, Varese, Cremona e poi su Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sull’è in azione un vortice ciclonico che sta portando tutt’ora maltempo su alcune regioni piogge,di tempesta ma soprattutto nevicate abbondanti,ma non è. Vediamo meglio nel dettaglio la nostra cronaca in diretta e come evolverà il quadrorologico nelle prossime ore. Nel corso della mattinata le nevicate hanno interessato le pianure della Lombardia come a Milano, Varese, Cremona e poi su

3BMeteo : Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni… - Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #28dicembre #ANSA - repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve: disagi, ferita una don… - MoliPietro : Meteo Italia – Bufera di neve, nubifragi, e venti forti: ma non è ancora finita - infoitinterno : METEO CAPODANNO: VORTICE FREDDO in azione, ancora maltempo e NEVE in ITALIA -