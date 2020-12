Meteo Italia a metà Gennaio grandi novità invernali (Di lunedì 28 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Riprendiamo i nostri consueti approfondimenti relativi alle proiezioni Meteo climatiche del lungo termine. Ricordiamoci che non sono articoli destinati agli esperti della materia, bensì trattasi di approfondimenti destinati a chiunque. Premessa d’obbligo perché capita, spesso, di far riferimento a dinamiche atmosferiche che necessitano di qualche conoscenza in più e senza le quali sarebbe difficile giustificare certi scenari. Stiamo pur sempre parlando di proiezioni a due settimane, quindi di un range temporale così ampio da giustificare ribaltoni clamorosi dei vari modelli matematici. Soprattutto in un periodo come questo durante il quale le dinamiche a carico del Vortice Polare assumono un’importanza vitale. Diciamo questo: le condizioni Meteo dovrebbero, potrebbero mantenersi ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Riprendiamo i nostri consueti approfondimenti relativi alle proiezioniclimatiche del lungo termine. Ricordiamoci che non sono articoli destinati agli esperti della materia, bensì trattasi di approfondimenti destinati a chiunque. Premessa d’obbligo perché capita, spesso, di far riferimento a dinamiche atmosferiche che necessitano di qualche conoscenza in più e senza le quali sarebbe difficile giustificare certi scenari. Stiamo pur sempre parlando di proiezioni a due settimane, quindi di un range temporale così ampio da giustificare ribaltoni clamorosi dei vari modelli matematici. Soprattutto in un periodo come questo durante il quale le dinamiche a carico del Vortice Polare assumono un’importanza vitale. Diciamo questo: le condizionidovrebbero, potrebbero mantenersi ...

3BMeteo : Il Nord Italia si sveglia sotto la #neve. Il @DuomodiMilano poche ore fa. Situazione LIVE in Italia e previsioni… - Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #28dicembre #ANSA - repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve: disagi, ferita una don… - MoliPietro : Meteo Italia – Bufera di neve, nubifragi, e venti forti: ma non è ancora finita - infoitinterno : METEO CAPODANNO: VORTICE FREDDO in azione, ancora maltempo e NEVE in ITALIA -