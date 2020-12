Meteo domani, ancora maltempo: freddo e neve, ecco dove (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Meteo domani sarà ancora all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia. E’ arrivata infatti nella notte una perturbazione, fronte avanzato di un’ampia area depressionaria con aria fredda in quota di origine artica che condizionerà il tempo per diversi giorni. Dalla tarda serata di ieri nevica su buona parte del Nord Italia, anche in pianura. Milano ed altre città lombarde come Como e Varese si sono risvegliate imbiancate da qualche centimetro di neve fresca e con temperature rigide. Le previsioni Meteo per domani e dopodomani. Mentre scriviamo nevica su buona parte del nordest fino a quote collinari e in pianura tra Lombardia orientale, Veneto e pianura emiliana (immagine sopra, mappa radar Meteo Protezione Civile, ndr). ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilsaràall’insegna delsu gran parte dell’Italia. E’ arrivata infatti nella notte una perturbazione, fronte avanzato di un’ampia area depressionaria con aria fredda in quota di origine artica che condizionerà il tempo per diversi giorni. Dalla tarda serata di ieri nevica su buona parte del Nord Italia, anche in pianura. Milano ed altre città lombarde come Como e Varese si sono risvegliate imbiancate da qualche centimetro difresca e con temperature rigide. Le previsionipere dopo. Mentre scriviamo nevica su buona parte del nordest fino a quote collinari e in pianura tra Lombardia orientale, Veneto e pianura emiliana (immagine sopra, mappa radarProtezione Civile, ndr). ...

