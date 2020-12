**Mes: Renzi, 'siamo sul podio per i morti, soldi vanno presi'** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "siamo il Paese sul podio per i morti" da coronavirus, quindi "i soldi del Mes per la sanità vanno presi". Lo ha affermato Matteo Renzi, parlando con i giornalisti al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "il Paese sulper i" da coronavirus, quindi "idel Mes per la sanità". Lo ha affermato Matteo, parlando con i giornalisti al Senato.

